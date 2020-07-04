中職／「美國日．紅不讓」活動 王建民、郭泓志合體

美國在台協會今天與統一獅隊、台南市政府合作，推出「美國日．紅不讓」慶祝活動，獅隊特別安排王建民、郭泓志及昔日國家隊最佳搭檔高志綱「合體」，擔任開球貴賓。

今天這項活動，代替美國在台協會往年的年度慶祝酒會，除了正式典禮外，也邀請特別嘉賓蒞臨，並準備小禮物分送給現場觀賽的球迷。

除了慶祝美國生日，「美國日．紅不讓」也歡慶美國和台灣對棒球的共同熱愛，由於台灣防疫有成，成為全世界極少數持續舉辦職業運動賽事的地方。

棒球在美國非常受歡迎，棒球比賽和7月4日美國獨立紀念日更是密不可分，藉由「美國日．紅不讓」的活動，台灣球迷也體驗了美國棒球賽事的傳統。

今天的特別活動包括贈送球迷「美國日．紅不讓」專屬限定衣、賽前演唱美國國歌、在球場大螢幕播放美國國慶日棒球賽精彩歷史畫面，及大聯盟台灣球員回顧影片。

美國在台協會邀請大聯盟前球星王建民和郭泓志，及台灣首位棒球女主審劉柏君擔任開球貴賓。