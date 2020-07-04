中職／廖健富兼顧蹲捕和打擊 林泓育讚：真的很難得

樂天桃猿隊21歲捕手廖健富近期固定蹲捕，打擊也有出色表現，向來蹲捕時特別能打的林泓育也稱讚，「他最近蹲捕很辛苦，又打得那麼好，真的很難得，而且又年輕。」

廖健富過往需與林泓育分攤捕手工作，去年共46場以指定打擊（DH）出賽，打擊率3成09，40場先發蹲捕的比賽打擊率則為2成91；本季六場擔任DH，20打數敲出12支安打，打擊率高達6成，他在林泓育5月掛傷後固定蹲捕，本季目前累積32場捕手出賽，打擊率2成98，但6月21日後的9場打擊率達到4成、敲出4發全壘打。

「可能是適應了吧！」廖健富表示，「以往比較少固定蹲捕，中後段身體比較疲勞一點，但教練有說身體累，但心不能累。」近期打擊表現拉抬，但他說體力的分配上並未特別做什麼調整，但或許固定蹲捕的場次多了，「身體上有去吸收。」

廖健富指出，「蹲捕的重心是在引導捕手、守備為重，打擊只能以平常心去面對。」他坦言，在蹲捕時不僅耗費的體力較多，精神力也較吃重，「守備要觀察，打擊也要觀察。」但儘管如此，他還是喜歡蹲捕出賽，「因為可以看比較多比賽細節。」

林泓育向來就是蹲捕時打得越帶勁的代表，2016到2018年球季都是擔任捕手時打擊表現更猛，2018年蹲捕時打擊率更是破表的4成71。小老弟近期蹲捕的打擊表現升溫，林泓育也看到眼裡，「他最近蹲捕很辛苦，又打得很好，真的很難得。」他不覺得自己有特別提點什麼，「只是互相交流討論，讓他可以不用浪費時間。」