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中職／悶快一個月開轟 朱育賢想記住好的感覺

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
相隔27天才又產出全壘打，樂天桃猿隊強打朱育賢希望記住好的感覺。 記者季相儒／攝影
相隔27天才又產出全壘打，樂天桃猿隊強打朱育賢希望記住好的感覺。 記者季相儒／攝影

相隔27天才又產出全壘打，樂天桃猿隊強打朱育賢希望記住好的感覺，「既然遇到了（低潮），就是去突破它、改變它。」總教練曾豪駒也說，「昨天揮擊的感覺，希望能幫他提振一點信心。」盼他能趕在上半季爭冠關頭，帶著重砲回歸。

朱育賢開季暴衝，但手感也掉得很快，整個6月只產出一發全壘打，直到昨天再開轟，等了快一個月，單場敲出3安打、帶有3分打點。

朱育賢有復活跡象，曾豪駒看了也很欣慰，「他的打點也是很久沒有了，身為中心棒次，沒有打點對球隊是比較有傷害。」朱育賢前一次有打點進袋，也已是6月18日的事了。

久違開轟，朱育賢說：「真的是滿久了，希望能記住這個感覺。」他透露，低潮期間擊球比較急躁，攻擊無法貫徹策略，「打擊的結果無法掌握，但至少要照著自己的策略去攻擊，知道自己在做什麼，但低潮時比較急，忽略了這些東西。」

「教練給了我很多幫助，現在有好的手感，希望能維持下去。」朱育賢提到，包括林泓育在內，也在他低潮期間開導他，「胖哥也說，不要忽略每次保送、每次助攻，無形中對球隊都是幫助。」

猿隊上半季暫以兩場勝差落後中信兄弟隊，仍有機會爭霸，急需朱育賢的火力及時甦醒，他表示，「現在還有10幾場比賽，希望能盡全力去幫助球隊。」

朱育賢 曾豪駒

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