日職／王柏融代打對和田毅敲安 中斷8打數無安打

坐了七場板凳，日職火腿隊台將王柏融今天再度代打上陣，8局下從軟銀投手和田毅手中敲出安打，中止連8打數無安打，不過火腿最終仍以3：8輸球。

王柏融今天在八局下無人出局、一二壘有人時上場代打，面對左投和田毅，第三球看到一顆135公里的直球，成功敲出安打，讓火腿隊攻佔滿壘，也靠著大田泰示的安打跑回該局第三分，不過火腿接下來未再增添分數。

王柏融上次敲出安打已是6月21日，26日開始都在板凳待命，今天敲出安打後，打擊率上升到1成18，也跑回本季第一個得分。

巨人隊台將陽岱鋼今天同樣板凳出發，在8局下上場代打，面對兩出局、壘上無人，陽岱鋼纏鬥了7球，最後被129公里的滑球三振，打擊率下降到2成76。

此役巨人隊仍靠著丸佳浩單場6分打點的表現，以7：3擊敗中日隊，監督原辰徳收下執教生涯第1034場勝利，與長嶋茂雄並列巨人隊史第二，僅次於川上哲治的1066勝。