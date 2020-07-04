中職／球員交易傳聞多 今年成真有機會

近來中職不斷有球員交易傳聞，能不能成真尚是未知數，但有球隊興致很高，有機會出現；中職最近一次交易球員案例是7年前，統一隊以林家瑋交換桃猿隊蔡璟豪。

交易制度除了球員互換，也可用選秀權或金錢交易，大聯盟相關規定完整，也很盛行，但在中職極為少見，除了缺乏制度，球隊意願也不高。

但隨著時代演進，中職有球隊開始認真思考，除了靠選秀會補進新血，也希望透過交易補強戰力，但需要和其他球隊取得共識，制訂更完善的辦法。

被列為交易對象的球員，可能是有知名度、人氣的球星，也可能是戰力過剩的守備位置，若洽談順利，下半季之後就會陸續浮上檯面。

中職史上第一個成功球員交易案，是1992年味全隊提出林易增、陳彥成和兄弟象隊交易呂明賜，而當年背景因素較為複雜，呂明賜從日本回台後，第一志願就是加入龍隊，之後透過選秀會後再如願換隊。

2013年除了獅猿隊交易之外，猿隊另用耿伯軒和兄弟象隊交換王英山。