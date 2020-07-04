中職／搶三倍券商機 500元可買2張門票

政府發放振興三倍券，從15日可以開始使用，中華職棒各隊也競相推出優惠，平日使用500元面額皆可購買2張門票。

樂天桃猿主場使用振興三倍券500元面額1張，可於平日現場購買2張內野全票（原價新台幣800元）、（不含Rock Seat、VIP包廂、大盛區、樂園區）。購買桃猿商品，持「全額」三倍券消費，滿千現送300，加碼30%。

若在中信兄弟主場使用實體振興三倍券500元面額1張，於平日現場可購買2張內野全票（2張內野全票價值700元）。商品優惠期間（7月15日至8月15日），使用實體振興三倍券或中信兄弟聯名卡消費滿千元，即可獲得一張刮刮卡，獎品除了球員簽名球、聯名太陽眼鏡、戰象出擊1000片拼圖以外，更有機會獲得最大獎球員版簽名球衣。

統一獅主場平日持500元振興券至售票處，可購買2張全票（原價700元）。假日統一獅主場如持1000元振興券至售票處，可購買3張全票（原價1350元）。振興券之優惠不可再搭配其他優惠一併使用。

富邦悍將主場平日用500元振興券可購入2張內野全票，假日500元振興券可購入1張內野全票。熱區加碼送100元悍將商品折價券，非熱區加碼送200元悍將商品折價券。新北市市民／65歲以上長者／身心障礙者，持振興券購買悍將主場門票，額外加贈100元商品折價券。在Gstore球場實體商店購物滿1000送500，可累加優惠。

味全龍隊雖然今年還在二軍，也推出振興券優惠，7月18日至8月31日到賽事現場商品攤位，價值1680元球衣只要千元就可帶回家。

中職將在20日舉辦季中選秀會，現場購買「2020年度選秀帽」使用振興三倍券現折100元，購買「2020CPBL XXXI年度 TEE」、「2020 CPBL XXXI年度老帽」現折300元。台灣運動產業博覽會（24日至8月9日）中職攤位，使用振興三倍券可購買200元區、500元區、1000元區商品，職業棒球雜誌近6期任選2本200元。