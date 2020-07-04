棒球／迷你研習任講師 劉致榮面對最多打者的一次

紅襪隊投手劉致榮今天現身台東新生國小，擔任迷你棒球師資研習會講師，並親自下場與學員們同樂，擔任投手餵球給學員打，他說：「這應該是復出後、面對最多打者的一次。」

迷你棒球師資研習會首度前進東部，迷你棒球基本課程包含教學、體適能教學、分組對抗賽，沒有特別規則，可依小朋友程度變化規則。

劉致榮第一次擔任研習會講師，感覺蠻好玩的，他透露自己之前有參加過迷你棒球研習會、擔任學員，「迷你棒球讓年紀小的小朋友能夠接觸棒球，對台灣的棒球發展絕對有好處。」

劉致榮今天親自示範體適能、打擊，也下場投球給學員打，他說，這應該是自己在12強賽、因傷退隊後面對最多打者的一次。

今天的學員中不乏前職棒球員參加，杜寅傑說：「來研習會就是重新開始，畢竟自己退役後當教練、指導小朋友的機會並不多，今天就是把自己歸零，更了解指導小朋友的開始程序是什麼。」