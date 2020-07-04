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棒球／文化前後期隊友投入中職選秀 劉致榮看好站穩一軍

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
劉致榮回台仍有滿滿的課表，一刻不得閒。聯合新聞網／攝影
劉致榮回台仍有滿滿的課表，一刻不得閒。聯合新聞網／攝影

文化大學姚杰宏、陳真、董秉軒今年都要參加中職選秀劉致榮很看好他們能成為即戰力，尤其是陳真，「進步很多，到職業後很快就能站穩一軍」。

劉致榮跟姚杰宏、董秉軒等人一起訓練，之前在準備報名選秀時，也會聊一些相關話題，他認為，「他們準備得很勤快，很看好他們，對自己練習蠻認真的，文化出產都很好」。

劉致榮很看好陳真，覺得他很厲害，「出國看過其他打者的POWER，回來後看大專盃比賽，覺得陳真進步很多，不管是POWER、還是對自己的要求」。

姚杰宏也去黑山羊訓練營接受訓練，今年比賽投超過100局，劉致榮說：「可以丟到這樣，其實不意外，他和陳真做的重量都很重、比我還重，他今年很辛苦，文化投手蠻缺的，最近都在恢復、加強肌力。」

在劉致榮眼中，文化球員都很棒，不但會打球，還有才藝，「董秉軒蠻強的，而且長得很帥、又會唱歌」，他開玩笑地說，中信兄弟隊會舉辦球員演唱會，「被選去還不錯」。

劉致榮和學長、前隊友一起練習，也會互相點出彼此缺點，「雖然我沒有打，但也會問我在旁觀察的意見，他們也會點出我在投球上的小細節，然後一起去改進」。

劉致榮 選秀 中職

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