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中職／卡本特身體不適 還想再多投一局
樂天桃猿隊先發投手卡本特被富邦悍將隊敲出三發全壘打，丟掉六分有五分自責分，投完四局就提前退場，幸好牛棚穩住，加上打線後段發威，反以15：8逆轉勝，總教練曾豪駒賽後透露，卡本特身體有些不舒服。
卡本特因腸胃炎關係，相隔11天才登板先發，狀況一直不是很好，捕手廖健富表示，控球確實有些落差，「可能太久沒出賽，有點影響。」
總教練曾豪駒表示，卡本特投到第三局時就有點吃力，但當下還想幫球隊再投一局，於是投完四局才退場，「昨天練球狀況都不錯，今天可能天氣有點悶，體力流失比較快。」
卡本特與捕手廖健富多次在投手丘上溝通，其中一次是討論蹲捕方式，另一次則是廖健富上前安撫情緒，廖健富表示：「當下跟他說，就重新來過，一個個抓下來就好。」
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