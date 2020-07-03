中職／廖健富雙響砲 猿隊逆轉勝曾總笑了

樂天桃猿隊爭冠期遇到低潮，今晚面對富邦悍將隊一度處於5分落後，但在比賽後段逆轉，最終以15：8倒贏7分，與龍頭中信兄弟也保持在兩場勝差的追擊範圍內，總教練曾豪駒賽後露出笑容說：「很久沒有在7、8、9局這樣過了。」

猿隊今天雖然靠著廖健富在一局上的陽春砲先馳得點，不過悍將隊二局下范國宸、楊晉豪各轟出一發兩分砲，三局下林益全陽春砲、五局下高國麟兩分砲，五局打完以8：3領先。

猿隊從六局上朱育賢的三分砲開始追分，七局上林泓育高飛犧牲打有一分打點，兩出局後陳俊秀的左外野全壘打將比數追平，八局上林智平高飛犧牲打成為勝利打點，林立兩分打點二壘打加上廖健富兩分砲拉開差距，奠定勝基。

廖健富單場雙響砲，6打數3安打，有4分打點，獲選單場MVP，但他認為隊友表現也很好，自己站上打擊區時只想要上壘，幫球隊堆積壘包。

猿隊今天賽前四場比賽只拿下一勝，在爭冠期未能打出該有氣勢，廖健富表示：「教練有跟我們說，不要把壓力扛在自己身賞，把它轉化為企圖心，上場就保持這樣的企圖心。」

先發卡本特狀況不佳，被敲7支安打有3發全壘打，丟掉6分（5分責失）投了4局就因身體不適退場，第二任投手黃偉晟雖也丟掉2分，不過接下來黃子鵬1.2局、王躍霖1.1局、蘇俊璋1局皆未失分。

曾豪駒感謝牛棚投手適時頂上，「他們成功凍結比分，才讓球隊能夠掌握住逆轉的契機。」七局登板的王躍霖拿下勝投，曾豪駒表示，未來王躍霖將改為擔任八局佈局投手，終結者任務交給近況回穩的陳禹勳。 樂天桃猿隊今晚以15：8逆轉擊敗富邦悍將隊，捕手廖健富單場雙響砲。記者季相儒／攝影 樂天桃猿隊今晚以15：8逆轉擊敗富邦悍將隊。記者季相儒／攝影

【中央社新北3日電】

中華職棒今天在新莊棒球場的賽事，樂天桃猿原本處於落後，不過在第8局攻下5分逆轉，廖健富演出雙響砲，加上後援投手壓制，終場以15比8勝富邦悍將，上半季悍將遭淘汰。

桃猿廖健富1局上就轟出陽春全壘打；2局下悍將的范國宸、楊晉豪都敲出2分砲，取得4比1領先。3局上桃猿攻下2分，僅剩1分落後；不過下個半局林益全轟出一發陽春砲，4局下悍將也得1分，5局下高國麟再敲2分砲，悍將8比3領先。

桃猿在比賽後半急起直追，6局上朱育賢睽違14場開轟，為3分砲；7局上林泓育擊出高飛犧牲打後，陳俊秀敲陽春砲，形成8比8平手：8局上更是打了9個人次，朱育賢、林承飛及余德龍敲安打後，林智平擊出高飛犧牲打，林立再敲二壘安打送回2分，之後廖健富更轟出2分砲，單局攻下5分。

桃猿9局上再得2分，終場就以15比8擊退悍將，桃猿維持落後中信兄弟2場勝差。由於賽前悍將的淘汰數字已經剩2，今天輸球、加上另一場暫居第一名的兄弟贏球，悍將淘汰指數歸零，確定無緣爭奪上半季冠軍。

拿下一場逆轉勝，桃猿總教練曾豪駒賽後表示，「很久沒有這樣了，7、8、9局有好的串連」。曾豪駒指出，今天的關鍵是後面投手黃子鵬、王躍霖及蘇俊璋有將分數凍結住，加上打線在壘上有人時把握住。

桃猿先發投手卡本特僅投4局被敲7支安打，失6分含5責失。曾豪駒表示，卡本特受到之前腸胃炎影響，身體仍虛弱，投完第3局就很吃力，「當時他說還可以再投1局，第4局投完後非常不舒服」。

廖健富此戰6打數敲出3支安打，演出單場雙響砲，包辦4分打點，獲選為單場MVP。林立6打數敲5支安打，陳俊秀、朱育賢也有3支安打演出，各有一發全壘打。廖健富表示，後半段上場打擊主要是求上壘，讓攻勢可以延續。

桃猿正在與兄弟爭排名首位，且球隊狀況起伏較大，廖健富說：「壓力多少一定有，因為之前我們拿了3次冠軍，不過教練說，我們有一定實力，不要把壓力只往自己身上扛，拿出企圖心就好。」