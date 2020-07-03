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另一邊的「罪」：轉型正義豈能獨漏律師？

中職／中信兄弟再敲三轟致勝 獅隊和上半季冠軍說再見

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
張志豪3局上敲出兩分打點全壘打，個人本季第15轟。圖／中信兄弟隊提供
張志豪3局上敲出兩分打點全壘打，個人本季第15轟。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊打擊手感持續發燙，今晚再以3發全壘打砲轟統一獅隊，終場以9：3獲勝，拿到對戰8連勝，獅隊上半季「淘汰指數」歸零、無緣爭冠。

兄弟前晚對樂天桃猿隊打出創紀錄的單場5發3分砲，休息1天後火力依然旺盛，今晚在台南客場對戰獅隊，2局上許基宏先敲兩分砲。

3局上，周思齊擊出安打，張志豪追加全壘打、個人本季第15轟，4局上再換黃鈞聲接棒，敲出陽春全壘打，3發長程砲貢獻前5分。

4局在黃鈞聲全壘打後，兄弟再以王勝偉保送、王威晨、周思齊安打拿兩分，6局上續有分數斬獲。

周思齊單場敲出4支安打，今天過29歲生日的王威晨也有3安表現，兩人皆是猛打賞，張志豪和許基宏各貢獻3分打點，王勝偉在4局上跑回分數，生涯700得分達成。

兄弟洋投手萊福力前6次先發、拿到5勝（0敗），今晚僅在3局下被吳桀睿轟出兩分砲，投完6局退場，被擊出8支安打，繼隊友德保拉之後，成為中職本季第2位6勝投手。

上半季到目前為止，兄弟和獅隊交手17場比賽，以13勝4敗占盡上風，自5月15日以1：2輸球後，對戰一路贏到今天。

許基宏2局上擊出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
許基宏2局上擊出兩分砲。圖／中信兄弟隊提供
黃鈞聲4局上轟出陽春砲。圖／中信兄弟隊提供
黃鈞聲4局上轟出陽春砲。圖／中信兄弟隊提供

周思齊

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