日職／陽岱鋼、吳念庭代打無安 王柏融續坐板凳

日職巨人隊今天出戰中日隊，台灣球員陽岱鋼在7局上場代打，1打數未敲安，效力西武隊的吳念庭也有代打機會，沒能建功，而效力火腿隊的王柏融，沒有出賽。

陽岱鋼今天未排進先發打線，6局下在一壘有跑者的戰況出場代打，面對中日先發投手大野雄大投出的第5球，擊成二壘上方飛球出局。

8局下，巨人再以重信慎之介更替陽岱鋼打擊，此戰只有1次打擊機會。

陽岱鋼本季出賽10場、28個打數擊出8支安打、1支全壘打，另有3分打點、打擊率2成86。

此戰巨人在6局下靠坂本勇人陽春砲先馳得點，7局以大城卓三安打、犧牲觸擊及對手失誤攻下第2分，8局下再靠岡本和真、北村拓己二壘打及兩次保送，搶下3分，終場以5：0獲勝。

西武今晚出戰歐力士隊，9局上打完兩隊仍平手，9局下西武攻占滿壘，兩人出局後吳念庭上場代打，擊出左外野飛球出局；此戰打到延長賽10局，兩隊以4：4握手言和。

王柏融連續兩戰未出賽，火腿今晚以1：4輸給軟銀隊。