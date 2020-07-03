玉山U18對抗賽／劉予承練變化球 挑戰職棒前測試

玉山U18中華藍白對抗賽，白隊先發投手劉予承投打兩邊跑，今天先發3局無失分，球速最快約143公里，外帶1安；劉予承表示今天主要調變化球，以高強度對戰當成加入職棒前的測試。

玉山U18中華藍白對抗賽，中華培訓隊陣中有不少「投打二刀」好手，來自穀保家商青棒隊的劉予承，分在中華白隊，今天在對抗賽第4戰扛先發，總計投3局被敲2支安打，投出3次三振、無失分，率隊以5比2擊敗中華藍隊。

劉予承比賽後半段擔任指定打擊，6局跑出內野安打，今天總計2打數敲出1支安打，投打有表現；中華隊總教練吳柏宏表示，劉予承此次定位投、打都需要負擔較重的份量，除了投球外，擔任野手時守三壘、游擊，目前為止，看來投球有發揮水準。

劉予承表示，今天控球狀況不錯，但速度還沒有發揮到最好；打擊方面，練習時調整狀況感覺不錯，有改變重心，感覺擊出去的球可以飛更遠，但比賽場上也還沒找到最好的感覺。

劉予承今年將投入中職選秀，應該會以投手身份報名，他表示對抗賽是很好的機會，可以當作挑戰更高強度職棒的測試，在培訓隊中的打者，在母隊幾乎都是中心棒次強打，面對每個棒次都要很小心，今天投球主要測試變化球，包括滑球、變速、指叉，「進到職棒不能只有直球」。