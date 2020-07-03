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中職／戴培峰打擊進化 更在意減少失分
富邦悍將隊捕手戴培峰今年打擊成績比去年進步不少，但他更在意的是，自己蹲捕時球隊勝率不高，「打擊有維持住就好，作為捕手，減少失分才能夠幫助球隊。」
戴培峰在休賽季期間針對打擊下了不少功夫，也趁著旅美捕手張進德隨隊訓練期間，多加請教，打擊率去年為2成28，今年上升到2成97，生涯全壘打數也從0轟推進到5轟。
日籍投捕教練古久保健二認為，主要差在對一軍的習慣度，「最近比較打得到球了，全壘打也看得出來長打有成長。」戴培峰則認為，有適時一擊的機會當然好，「不過得分還是以中心打線為主，我的重點是專心研究如何壓低失分。」
對於戴培峰的守備，古久保健二說：「還有進步空間，今年各方面都有慢慢進步，就是傳二壘的控球沒有很好。」
戴培峰在4月下旬曾因手腕挫傷下二軍休養，回到一軍後連續幾次阻殺失敗，讓他有點心急，「傳球沒有很穩定，位置有點不好，有時就算傳好，但沒抓到，自己還是會一直去想。」
古久保教練除了幫助戴培峰找回傳球手感，也會適時開導心態，戴培峰說：「有時丟得不錯，他會說不是我的問題，專注在下一個打者就好，丟不好的時候，他也會跟我說。」
今年戴培峰蹲捕時，球隊勝率不算高，不僅是他近期較大的煩惱，也是重要關卡，古久保說：「只要能夠過了這關，就能夠更加成熟，變成一個好的捕手。」
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