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中職／吳俊良建議練新球種 賴鴻誠多次失敗後找出方法

中央社 / 新北3日電
賴鴻誠。 聯合報系資料照片
賴鴻誠。 聯合報系資料照片

中職富邦悍將左投賴鴻誠今年開季不在一軍，加上新練球種花了一段時間摸索，一度感到沮喪，不過成功找到新球種使用時機後，已步上軌道，也感謝投手教練吳俊良建議嘗試改變。

賴鴻誠今年直到6月26日才首度升上一軍，悍將總教練洪一中今天表示，賴鴻誠現在的狀況確實比季初好很多，「剛開始連在二軍都投得不太好，不過現在看起來球速、控球都回來了。」

賴鴻誠則表示，由於今年春訓時多練了一個新球種，確切的球種不能透露，不過剛練時沒辦法得心應手，還不知道配球時要用在哪個時機，所以季初還在摸索。他說：「那時候想法很多，不知道什麼使用時機是對的，失敗了很多次才成功。」

第一次開季不在一軍名單，賴鴻誠坦言：「剛開始一定會急，一直失敗也會很沮喪，但還是要從失敗中找出成功的方法，讓自己更強壯。」二軍教練也鼓勵賴鴻誠，只要把該做的做好，自然就會回到一軍，如果還沒準備好就上一軍，反而會害怕。

6月初賴鴻誠受到椎間盤傷勢的影響，休息了2個星期，不過他說，休息、沉澱過後想法反而不同了，加上一、二軍教練都會提出想法、互相討論，讓他慢慢步上軌道，順利在月底回到一軍。

剛開始會新練球種，賴鴻誠透露，是今年剛來悍將的投手教練吳俊良所建議，去年在Lamigo桃猿的吳俊良，以對戰過的角度提醒賴鴻誠，「教練跟我說，不是我表現不好，但還要更進化，畢竟中職隊伍數少，打者會很容易熟悉投手。」

賴鴻誠 中職 富邦悍將

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