玉山U18對抗賽／陳佳樂靠爸爸陳瑞昌提點 打擊漸回溫

就讀平鎮高中的前職棒球員陳瑞昌兒子陳佳樂，一年級就獲得青睞，入選此次U18的36人培訓名單，今天在玉山U18中華藍白對抗賽第4戰他揮出2支二壘打，貢獻3打點，他透露打擊逐漸回溫的主因，就是爸爸的提點。

陳佳樂首戰有1安打、2保送的演出，不過第2戰打擊沒有發揮，4次打席都沒有安打，不過第3、4戰都有單場2安的演出，今天更是敲出2支二壘打，對於自己打擊逐漸找回狀態，他透露是經過爸爸陳瑞昌的提醒。

「自己狀況不好，找不到節奏、需要提醒時就會打電話回去問爸爸，這幾天媽媽也都有把比賽時的影片傳給爸爸看，會提醒我該注意什麼地方。」陳佳樂透露，除了有爸爸的提醒外，昨天休兵日也與隊友曾子祐一起自主訓練，收到不錯效果。

對於高一就能進入培訓隊，陳佳樂認為目前最大收穫就是能在每一場對抗賽中碰到台灣頂尖的青棒投手，「過去這些人可能都是要到最後四強才能碰到，但現在每場都能對到，想看自己的能力有沒有辦法應付。」陳佳樂說，爸媽一直鼓勵自己，不要把自己當作一年級的球員，「好好表現，放鬆去打就對了。」