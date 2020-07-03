玉山U18對抗賽／陳佳樂聽陳瑞昌話放手打 辜仲諒替培訓隊加菜

玉山U18中華藍白對抗賽第4戰，中華白隊陳佳樂單場2支二壘打3分打點，以5比2擊敗中華藍隊。陳佳樂常與爸爸陳瑞昌通電話，爸爸鼓勵他不要把自己當菜鳥、放手表現；棒協理事長辜仲諒替球員打氣、大方加菜。

玉山U18中華藍白對抗賽6月29日起在台東體中棒球場開打，預計打7場比賽，讓教練團觀察球員表現，決定最終正選18人名單。目前打完4場，白隊拿下3勝。

今天比賽中華白隊第3棒陳佳樂表現佳，首局獲得觸身球保送，3局敲出二壘打，送回球隊前2分，5局敲高飛犧牲打、再添1分打點，7局打擊機會敲出二壘打，今天總計3打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點、打擊表現最亮眼。

總教練吳柏宏透露，目前持續調整棒次，幫球員找出最適合的位置。陳佳樂先前對抗賽扛5棒，今天移往3棒，也有不錯的表現，「他本來就是穩定的球員，得點圈有人時能有適時發揮」；吳柏宏也提到，能在得點圈有人時敲出安打是關鍵，球隊有分數進帳，才會有較多的得分機會。

中華培訓隊分藍白兩隊打對抗賽，藍隊的打者在母隊多是中心棒次、具長程火力，白隊打者則較多是母隊前兩棒的球員，吳柏宏也發現兩邊的球員攻擊型態上的不同，「藍隊打者相對想要拉大棒，白隊打者纏鬥性佳，反而在比賽中，白隊的攻勢串聯得更好」。

陳佳樂才高一，爸爸是職棒退役球星、現任中職統一獅隊二軍投捕教練陳瑞昌。陳佳樂透露，這幾場比賽媽媽有到場，會將自己打擊影片傳給爸爸看，只要有問題就會打電話請教爸爸，爸爸也鼓勵他，「不要把自己當成高一球員，但也不要壓力太大、放開表現」。

陳佳樂表示，近期爸爸給予的建議多是心理層面，進到培訓隊透過高強度比賽，每名投手都是青棒的菁英，更能知道自己的能力到哪裡，昨天球隊休兵日，不忘自主練打，今天比賽打擊手感維持的不錯。

中華棒球協會理事長辜仲諒1日就先到台東替球員打氣、加油，與球員談話約半小時，勉勵他們盡量表現、朝著自己設定的目標努力前進，也知道球員運動量大，今天起除了原本的培訓備餐定額外，「加菜」大塊牛肉，今天對抗賽後，也宴請球員吃牛排。