中職／卡本特投一休四？ 曾豪駒：投完再決定

樂天桃猿隊今天先發投手卡本特因腸胃炎關係，延後一次先發，距離上次出賽已相隔11天，面臨爭霸關鍵期，是否考慮「投一休四」，總教練曾豪駒表示，仍要看今天投球後才能決定。

卡本特上周先發輪空，原定本周二對中信兄弟之戰先發，但因感染腸胃炎，直到今天才歸隊出賽，對富邦悍將隊三連戰首戰回到投手丘。

卡本特今年對兄弟隊四場先發，防禦率僅0.98，在關鍵期缺席，猿隊先發戰力難免打折，如果採「投一休四」，下周三對中信兄弟仍有機會登板，曾豪駒表示，畢竟卡本特腸胃炎初癒，「還是要看身體狀況，看今天投球內容再做討論。」

而7月1日猿隊以0：20慘敗給兄弟隊，先發投手霸能投5局挨了兩發3分砲，丟掉9分，曾豪駒表示：「還是會正常輪值，那天主要是3局後，有球路被掌握到，前兩顆球就被攻擊，下一場會再改變配球策略。」