玉山U18對抗賽／劉予承3局無失分 中華白再勝中華藍

經過一天休兵日，玉山U18中華藍白對抗賽繼續在台東體中進行，白隊靠著第3棒的陳佳樂2支二壘安打，加上1次高飛犧牲打貢獻3分打點，助隊以5：2擊敗藍隊，4戰打完白隊取得3勝1負。

白隊在3局上成功突破藍隊先發投手林子崴的封鎖，第9棒的高育佐率先獲得保送上壘，下一棒曾子祐成功短打推進跑者，近況絕佳的黃勇傳也補上1支安打，陳佳樂再轟出中外野二壘安打送回壘上2名跑者。

5局上白隊攻勢再起，陳佳樂把握住無人出局一、三壘有人情況下，靠著高飛犧牲打幫助球隊將領先擴大，反觀藍隊前5局受到對方投手壓制，只出現3支零星安打，僅趁著6局下投手不穩之際攻回2分。

前4戰打完白隊取得系列賽3勝1負的領先，打擊狀況也較藍隊有發揮，總教練吳柏宏指出原因，「白隊打者對投手的黏度更好，在這樣的情況下也造成藍隊投手的壓力，不過對抗賽每位球員的棒次都還在調整，利用比賽找出他們最適合的棒次。」

而白隊先發投手劉予承今天完成3局投球任務，面對11名打者只被敲出2支安打、送出3次三振，無失分，打擊方面也有安打演出。

劉予承表示，自己在玉山盃結束後就沒有練投，目前還在調整階段，「今天主要是調整變化球部分，像是曲球、滑球、變速、指叉球，面對藍隊每一球都要謹慎，不然一不小心就會被打。」