中職／盜壘時機點難被抓 悍將李宗賢有秘訣

富邦悍將隊李宗賢今年屢次在壘包間展現破壞力，撲壘、滑壘時出現不少美技，盜壘時機點捉摸不定，也讓對方捕手十分頭痛，李宗賢透露秘訣：「主要是觀察投手、局數、好球數，再加上一點自己的靈感。」

李宗賢目前13次盜壘，雖然比第一名的樂天桃猿隊陳晨威少3次，不過成功率百分百，總教練洪一中看好子弟兵，也開出綠燈：「他有爭取盜壘王的本錢，無論是爆發力、速度都很好，還有一點敏感度。」

昨天李宗賢對統一獅隊大膽盜三壘成功，之前也展現過側身滑壘、換手摸壘包等技巧，他的盜壘流程是：靠近壘包前先判斷有無空間，如果聽到「啪」一聲，對手先接到球，才會開始閃躲，至於要用什麼方式？李宗賢說：「主要是臨場反應。」

富邦悍將隊李宗賢今年盜壘方面展現不少美技，成功率也高。記者季相儒／攝影

臨場反應也有參考書，或說參考影片，李宗賢表示，自己會去觀看其他職棒的盜壘，研究他們的技巧，透過意象訓練模擬，「碰到狀況，自然就能做出動作。」最主要研究的，就是大聯盟小熊隊貝茲（Javier Baez）。

除了自己研究，李宗賢也向球隊教練、中職「盜壘王」黃甘霖請益，李宗賢說：「他會提點我，什麼時候該跑或不該跑，自己也會看臨場去判斷。」