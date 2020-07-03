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中職／胡金龍二軍未見人 悍將：禁賽且停止隨隊

聯合報 / 記者蘇志畬／新莊即時報導
胡金龍未現身二軍，悍將球團表示他目前禁止出賽，也停止隨隊練習。 聯合報系資料照
胡金龍未現身二軍，悍將球團表示他目前禁止出賽，也停止隨隊練習。 聯合報系資料照

富邦悍將胡金龍日前因社群發言事件，被球團降下二軍，有媒體詢問，為何至今未在二軍出賽？悍將球團今天回覆，胡金龍目前禁止出賽，也停止隨隊練習，也將依隊規予以嚴重罰款。

今年6月下旬有網友爆料，胡金龍的帳號在南英商工聊天群組中「喊話」，希望校友們加油，「打爆富邦換總A」，球團及經紀公司雖發表聲明澄清，該訊息實為胡金龍弟弟使用其手機所發，不過已經在網路上引起熱烈討論。

球團在6月26日決定將胡金龍降下二軍，有媒體注意到胡金龍至今尚未出賽，球團今天表示，胡金龍下二軍後，禁止出賽及停止隨隊練習；至於是否有歸隊時間表？球團僅說，待進一步通知。

至於依照隊規進行處分的方式，悍將球團今天也公布，將依隊規予以嚴重罰款處分，至於金額、細節為何，則不便透露。

胡金龍 富邦悍將

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