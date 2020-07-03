中職／黃恩賜連兩戰至少10K 4日對獅隊先發挑戰6連勝

中信兄弟隊黃恩賜明天對統一獅隊先發，要挑戰個人本季第6勝，他目前保有5連勝的紀錄，且連兩戰飆出雙位數奪三振。

黃恩賜本季表現出色，最快球速156公里，先發9場、投出6場優質內容，不但已拿5勝、未嘗敗績，並是跨季7連勝，對戰獅隊也有跨季3連勝的紀錄。

黃恩賜在6月17日對悍將隊先發投7局，只被擊出3支安打、無失分、投出10次三振，6月27日再對悍將隊先發投7局、11次三振。

連兩場先發投出至少10次三振，黃恩賜是14年來本土投手第一人，而中職前一位連兩場先發投出雙位數奪三振的投手，則是現任兄弟牛棚教練林恩宇（2006年、誠泰COBRAS隊）。

中職勝投排行榜目前最多勝投手為中信兄弟隊洋投德保拉（6勝5敗），到今天賽前為止，另有6名5勝投手，本土投手除了黃恩賜之外，另有樂天桃猿隊王溢正、翁瑋均及獅隊施子謙。

獅隊明天先發洋投羅里奇，近況不錯，連3戰至少投滿6局、拿到兩勝，但本季前兩次對兄弟先發、都吞敗投。