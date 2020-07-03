中職／潘威倫二軍先發三局 「電子好球帶」顯示控球準

統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫，相隔一個月後再度在二軍先發，對味全龍隊先發投3局，最快球速137公里，據場邊情蒐的「電子好球帶」顯示，控球都在邊邊角角，準度非常理想。

「嘟嘟」開季出賽4場，僅兩場投滿5局，防禦率高達14.49，5月8日降二軍調整，獅隊代總教練林岳平當時表示，潘威倫的壓力很大，希望讓他慢慢調整。

教練團原本盤算，「嘟嘟」到二軍只是練習、不要出賽，但他仍在5月27日對樂天桃猿隊二軍先發，投3.2局、被擊出8支安打、失4分、吞敗投。

6月3日，潘威倫在二軍再對中信兄弟隊先發，投1.1局、被敲出1支陽春砲失分，2局因被強襲球擊中右手腕退場，之後「關機」至今。

潘威倫今天在二軍隊味全龍隊先發。圖／台體大運傳系提供

根據今天比賽場邊情蒐資料顯示，「嘟嘟」今天以直球為主，速度在126到137公里之間，另搭配變速、滑球，整體而言，控球還是很準。

潘威倫此役被龍隊擊出4支安打、失兩分責失；林岳平之前曾表示，潘威倫回一軍沒有急迫性，「只要他準備好，隨時都可以用」。