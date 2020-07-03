中職／象獅三連戰 阿中部長拍片指導防疫新生活

中信兄弟在上半季冠軍之爭取得有利位置，今天起三連戰將前進台南球場，與統一獅交手，ELEVEN體育一台與PLUS頻道帶來雙語轉播，今晚六點賽前報將有衛生福利部長陳時中錄製的一段影片，提醒球迷看球賽之餘，也別忘了防疫新生活運動。

兄弟今晚推出本季還未嘗敗績的萊福力先發，防禦率4.38雖不算太出色，但只要他一登板，兄弟打線向來都很捧場，他將同場對壘獅隊施子謙。

獅隊陣中近期最耀眼的一顆星，首推手感發燙的林安可，本季全壘打數已達19支，單獨登上全壘打王，距離樂天桃猿隊朱育賢在2019年上半季締造的22轟紀錄，只剩3支就能追平。此外，蘇智傑以18轟緊追在後，加上在安打數跟打擊率排名第一的陳傑憲，三帥的打擊表現持續吸睛。

ELEVEN體育一台與PLUS頻道今晚六點賽前報將有驚喜，衛生福利部長陳時中特別錄製一段影片，雖然有點緊張，但一鏡到底不NG，提醒大家看球賽之餘，也別忘了防疫新生活運動。明天的「美國日！紅不讓」主題活動則有王建民、郭泓志等人擔任開球嘉賓。