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中職／懂賺！兄弟出三分砲紀錄毛巾 5條一組不拆售
中信兄弟隊本周三以20：0完爆樂天桃猿隊，單場飆五記三分砲破聯盟紀錄，球團也打鐵趁熱推出紀念商品，為五位射出「三分球」的球員製作紀錄應援毛巾組，上方印有「三分砲」與紀錄達成日期。
兄弟在這場龍頭對決打出驚人火力，第三局由周思齊率先開砲敲出三分全壘打，接著陳子豪、黃鈞聲、蘇緯達、許基宏的全壘打，全數都是三分打點，單隊單場五發三分砲寫下中職新猷。
轟轟烈烈的一仗過後，兄弟今天開賣紀錄紀念商品，五條應援毛巾除了印有球員與紀錄達成日期外，還編號「THREE RUN HOMER #1」到「THREE RUN HOMER #5」，五位球員一組1500元販售，讓球迷直呼球團腦筋動得快，但自己的荷包在哭。
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