中職／江國豪6局失1分好投 悍將隊中止5連敗

富邦悍將隊靠著江國豪六局失一分的好投，以4：3險勝統一獅隊，中止五連敗，也讓上半季淘汰指數停留在2，獅隊三連勝則遭到中斷，淘汰指數也是2。

富邦悍將隊首局就靠著范國宸的安打敲回一分，接下來四、五、六局各得一分，打點分別來自申皓瑋、高孝儀，還有一分是因獅隊左外野手蘇智傑的一次失誤。

江國豪優質先發的表現獲選MVP，主投六局面對獅隊打者雖被敲出8支安打，不過僅在三局上因為林安可的陽春砲丟掉一分，拿下個人本季第四勝。

獅隊在七局下兩出局後再添攻勢，陳傑憲敲出二壘安打，接下來蘇智傑、林安可被保送，吳桀睿適時安打敲回兩分，將比數追近到3：4，不過未能更進一步。

林安可延續6月的火燙手感，今天這發全壘打讓他超車隊友蘇智傑，以19發全壘打獨居聯盟全壘打王，近10場出賽敲出10轟。

獅隊先發投手江辰晏本季前兩次對上悍將隊都拿下勝投，今天雖然送出9次三振，不過也被敲了9支安打，丟掉4分，撐到5.2局才退場，用球數123球，平個人生涯單場最高記錄，也是本季聯盟第二高。