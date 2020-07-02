日職／宋家豪1.1局失1分 陽岱鋼代跑跑回1分

樂天金鷲隊投手宋家豪相隔6天再登板，投1.1局失1分，防禦率來到7.36；巨人隊陽岱鋼今未先發，對橫濱之戰在八局下半代跑，跑回一分，火腿隊王柏融未上場，僅在場邊準備代打。

宋家豪今年未在球隊開季名單，不過20日升上一軍就以1局無失分的表現拿下中繼成功，25日對火腿隊1.1局失2分，加上今天連續兩場失分。

宋家豪今天在對羅德隊時，五局上接替先發投手塩見貴洋登板，面對兩出局、一二壘有人，宋家豪先保送中村獎吾，又對井上晴哉投出觸身球，失分算在塩見帳上，解決掉柿沼友哉收尾。

六局上宋家豪續投，一開始就被藤岡裕大敲出右外野安打，接下來對手觸擊又發生失誤，形成二三壘有人，角中勝也的高飛犧牲打讓宋家豪丟掉一分非自責分，樂天最終以5：8敗給羅德。

巨人隊以2：1領先進入八局下，陽岱鋼代跑四壞上壘的大城卓三，靠著洋將帕拉的安打，為球隊跑回第四分，九局上場代守一壘，沒有打擊機會。

火腿隊今天以9：8逆轉軟銀，九局下面對一分落後，火腿隊在兩出局後攻佔二三壘，今天開轟的野村佑希敲出中外野深遠安打，一棒敲回兩分逆轉，在一旁揮棒待命的王柏融也振臂歡呼。