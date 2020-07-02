快訊

還有希望！威力彩頭獎連41槓 下周一上看13億元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／宋家豪1.1局失1分 陽岱鋼代跑跑回1分

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
宋家豪。 資料照
宋家豪。 資料照

樂天金鷲隊投手宋家豪相隔6天再登板，投1.1局失1分，防禦率來到7.36；巨人隊陽岱鋼今未先發，對橫濱之戰在八局下半代跑，跑回一分，火腿隊王柏融未上場，僅在場邊準備代打。

宋家豪今年未在球隊開季名單，不過20日升上一軍就以1局無失分的表現拿下中繼成功，25日對火腿隊1.1局失2分，加上今天連續兩場失分。

宋家豪今天在對羅德隊時，五局上接替先發投手塩見貴洋登板，面對兩出局、一二壘有人，宋家豪先保送中村獎吾，又對井上晴哉投出觸身球，失分算在塩見帳上，解決掉柿沼友哉收尾。

六局上宋家豪續投，一開始就被藤岡裕大敲出右外野安打，接下來對手觸擊又發生失誤，形成二三壘有人，角中勝也的高飛犧牲打讓宋家豪丟掉一分非自責分，樂天最終以5：8敗給羅德。

巨人隊以2：1領先進入八局下，陽岱鋼代跑四壞上壘的大城卓三，靠著洋將帕拉的安打，為球隊跑回第四分，九局上場代守一壘，沒有打擊機會。

火腿隊今天以9：8逆轉軟銀，九局下面對一分落後，火腿隊在兩出局後攻佔二三壘，今天開轟的野村佑希敲出中外野深遠安打，一棒敲回兩分逆轉，在一旁揮棒待命的王柏融也振臂歡呼。

宋家豪 火腿

延伸閱讀

日職／陽岱鋼4支0跑出本季首盜 王柏融全場未上

日職／陽岱鋼對養樂多4支1 打擊率力保四割男

日職／陽岱鋼猛打賞 王柏融手感冷

日職／陽岱鋼首轟猛打賞 王柏融無安吞三振

相關新聞

中職／大學最佳捕手蔣少宏報名選秀 這位置超競爭

文化大學捕手蔣少宏今天親自遞交報名表，決定參加今年中華職棒季中選秀，大學畢業後選擇跟著父親、前三商虎捕手蔣定謙（原名蔣坤...

中職／增速秘訣與劉致榮相同 姚杰宏投入選秀「圓一個夢」

文化大學近年不少好手投身職棒，姚杰宏扛起王牌投手，在今年大專聯賽拿下四勝，增添不少自信，決定投入中職選秀「圓一個夢」，姚...

中職／廖乙忠休二天先發？ 球團更正萊福力才對

中信兄弟隊明天將在台南棒球場對上統一獅隊，兄弟球團一度誤報為廖乙忠先發，後續更正為洋投萊福力，獅隊則預計由

中職／江國豪6局失1分好投 悍將隊中止5連敗

富邦悍將隊靠著江國豪六局失一分的好投，以4：3險勝統一獅隊，中止五連敗，也讓上半季淘汰指數停留在2，獅隊三連勝則遭到中斷...

日職／宋家豪1.1局失1分 陽岱鋼代跑跑回1分

樂天金鷲隊投手宋家豪相隔6天再登板，投1.1局失1分，防禦率來到7.36；巨人隊陽岱鋼今未先發，對橫濱之戰在八局下半代跑...

中職／中信兄弟三分砲最多 獅隊林安可扛了六發

中信兄弟隊7月1日對樂天桃猿隊時敲出單場五發三分砲，創下中職新紀錄，也一瞬間成為本季最多三分砲的球隊，不過今年「三分射手...

中職／獅隊單局三轟 古林睿煬飆速球首勝到手

統一獅隊投手古林睿煬本季首度先發，對富邦悍將隊投五局、失一分，獅隊靠五局下三轟奠基，終場以七比二獲勝，悍將隊五連敗，最快...

中職／兄弟對猿當籃球打 5顆「三分球」創紀錄

中信兄弟隊昨晚化身籃球神射手狂射「三分球」，單場五發三分砲轟破聯盟單隊紀錄，以廿比○擊敗樂天桃猿隊，重新站穩上半季龍頭，...

中職／感謝隊友狂轟20分 德保拉：職業生涯沒遇過

中信兄弟洋投德保拉來台前五場全數吞敗，但加上今天對樂天桃猿隊投出七局無失分的成績，幫助球隊以20：0拿下勝利，自己也收穫...

中職／中信20分轟倒猛猿 丘昌榮：只是一場比賽

位居聯盟龍頭的中信兄弟隊今晚用破聯盟紀錄的單場五發三分砲，以20：0擊敗樂天桃猿隊，再度將雙方勝差拉開到兩場，在爭霸戰第...

中職／獅隊投打發威 悍將隊最快3日和季冠軍說再見

統一獅隊投手古林睿煬本季首度先發，對富邦悍將隊投5局、失1分，獅隊靠5局下單局3轟奠基，終場以7：2贏球、拿到3連勝，戰...

中職／單場五發三分砲 中信兄弟創聯盟新紀錄

中信兄弟隊今天把棒球當籃球比賽在打，對樂天桃猿隊射出五記「三分球」，單場單隊五發三分砲創下聯盟新紀錄，第七局單局四發全壘...

熱門新聞

NBA／再次聯手史密斯 詹姆斯：感覺從沒分開過

先遇布萊恩再逢韋德 瓊斯只能一再從老大退位

NBA／史密斯正式加盟湖人 改披21號戰袍

中職／兄弟對猿當籃球打 5顆「三分球」創紀錄

中職／感謝隊友狂轟20分 德保拉：職業生涯沒遇過

克萊門斯數據媲美上古神獸 五大不凡成就顯神威

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。