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中職／中信兄弟三分砲最多 獅隊林安可扛了六發

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
統一獅隊林安可。圖／聯合報系資料照片
統一獅隊林安可。圖／聯合報系資料照片

中信兄弟隊7月1日對樂天桃猿隊時敲出單場五發三分砲，創下中職新紀錄，也一瞬間成為本季最多三分砲的球隊，不過今年「三分射手」代表，是統一獅隊的林安可，本季敲出六發三分砲。

兄弟昨晚的五發三分砲依序來自周思齊、陳子豪、黃鈞聲、蘇緯達、許基宏，中職過去無論單場單隊、單場兩隊合計，最多都僅有三發三分砲，一口氣將紀錄堆高到五轟。

其中三發三分砲的苦主都是猿隊投手江國謙，江國謙也成為史上單場挨最多三分砲的投手，過去最多為單場兩轟，今年兩次都是猿隊投手，分別是翁瑋均、昨晚先發投手霸能。

中信兄弟本季「三分球」來到14轟，超過獅隊的13轟登上第一，猿隊7發排第三，富邦悍將隊則只有5發。

林安可目前以18轟與隊友蘇智傑並列全壘打王，其中包括六發三分砲，不僅是今年最多，去年打完整季，也只有猿隊林泓育有累積到六發三分砲。

林安可能成為「三分射手」，要歸功前兩棒的高上壘率，獅隊從6月18日開始排出「外野三帥」連線，第一棒陳傑憲上壘率4成56、第二棒蘇智傑上壘率4成05，讓第三棒的林安可有不少站上「三分線」的機會，有5發三分砲都在18日之後產出。

林安可 中職 中信兄弟

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