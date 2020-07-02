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中職／廖乙忠休二天先發？ 球團更正萊福力才對

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
官網一度誤植中信兄弟明天先發投手為廖乙忠，聯盟緊急更正為萊福力。 聯合報系資料照
官網一度誤植中信兄弟明天先發投手為廖乙忠，聯盟緊急更正為萊福力。 聯合報系資料照

中信兄弟隊明天將在台南棒球場對上統一獅隊，兄弟球團一度誤報為廖乙忠先發，後續更正為洋投萊福力，獅隊則預計由施子謙先發，不過目前台南球場仍有雨勢，若延賽，先發投手人選仍有可能異動。

廖乙忠6月30日才在對樂天桃猿隊之戰先發，投5.1局用了85球，失6分（5分責失）吞敗，如果明天先發，中間只休息兩天，中職官網公布先發人選後，引起球迷討論。

聯盟隨後解釋，針對稍早官網公布先發名單，中信兄弟管理提出更正，明日先發應為萊福力。

萊福力今年對戰獅隊兩場先發都拿下勝投，合計11局丟掉7分（6分責失），防禦率4.91，曾被蘇智傑敲出一發兩分砲；施子謙對兄弟隊三場戰績一勝一敗，14局失14分，防禦率9.00。

施子謙 中信兄弟 廖乙忠

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