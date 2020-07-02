中職／增速秘訣與劉致榮相同 姚杰宏投入選秀「圓一個夢」

文化大學近年不少好手投身職棒，姚杰宏扛起王牌投手，在今年大專聯賽拿下四勝，增添不少自信，決定投入中職選秀「圓一個夢」，姚杰宏說：「大三之前沒想過選秀，今年比賽完，成績意外的好。」

升大四後表現大幅提升，姚杰宏的秘訣跟劉致榮一樣，也到黑山羊訓練中心訓練，補強右腳推蹬能力，十個月的期間，球速就從138公里成長到148公里，未來也以150公里為目標，姚杰宏說：「不會滿於現狀。」

姚杰宏也感謝文化大學教練團，即使自己一開始實力不算頂尖，但一直幫助自己成長，另一個隱藏角色，則是搭擋了三年的捕手蔣少宏。

文化大學投手姚杰宏（左）笑稱蔣少宏（右）是自己的投手教練。記者蘇志畬／攝影

姚杰宏除了速球外，伸卡、滑球也是主要武器球，指叉球較少用，變速球則是為了中職二軍球員交流盃賽準備，後兩個球種都是跟蔣少宏討論出來，姚杰宏笑稱蔣少宏是自己的投手教練，「投球完他都會告訴我角度、心態要怎麼調整。」

味全龍的加入讓球員有更多加入職棒的機會，姚杰宏未設限加入哪支球隊，他認為，進去還是要看實力，就算是新球隊，也不代表機會比較多，一定要好好掌握，「有一個機會就好。」