中職／大學最佳捕手蔣少宏報名選秀 這位置超競爭

文化大學捕手蔣少宏今天親自遞交報名表，決定參加今年中華職棒季中選秀，大學畢業後選擇跟著父親、前三商虎捕手蔣定謙（原名蔣坤珄）的腳步，投身職棒，他說：「加入職棒是每個人的夢想，學業完成後，就朝目標邁進。」

中職今年選秀有不少捕手大物可挑，蔣少宏被評為今年大學最成佳捕手，去年U18世界盃冠軍隊捕手林辰勳也打算以18歲之齡挑戰職棒，目前正隨富邦悍將隊練球的前旅美球員張進德，更是首輪熱門人選。

蔣少宏原本蹲捕能力就不錯，近年來打擊能力也獲得總教練廖敏雄稱讚，扛起文化大學中心棒次，蔣少宏表示：「主要是透過重量訓練，加上廖教練調整擊球方式，之前追求確實擊球，現在力量增加，長打自然出來。」

領導投手及阻殺本來就是蔣少宏的強項，最欣賞曾蟬聯八屆金手套的紅雀隊捕手莫里納（Yadier Molina），「會觀察他的阻殺方式，也欣賞他的霸氣。」近期則跟國中同學林家正、蔡鎮宇、翁緯喬等人一同練習，吸收不同觀念。

文化大學四年帶給蔣少宏不少球技上的成長，如今投身職棒，蔣少宏說：「因為廖教練也當過職棒球員，帶給我們不少觀念，心態上也更加成熟、穩定。」