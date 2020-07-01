中職／把握機會飆速球 古林睿煬首勝到手

統一獅隊投手古林睿煬本季首度先發，對富邦悍將隊投五局、失一分，獅隊靠五局下三轟奠基，終場以七比二獲勝，悍將隊五連敗，最快明天就要和半季冠軍說再見。

古林睿煬的未來性受到獅隊高度期待，代總教練林岳平在六月下旬決定讓他升上一軍，剛好碰到兩名洋投離隊的空窗期，昨天便登板先發。

此戰古林睿煬展現直球速度，首局飆出一五一公里速球，五局上對高國輝投出三振，球速也有一五○公里。

林岳平認為古林睿煬的球質好，期待他能夠每周穩定出賽、成為球隊贏球的關鍵人物。

昨役古林睿煬被擊出六支安打、投出五次三振、三次保送，拿到個人職棒生涯首勝、單場ＭＶＰ，他說：「等了蠻久一段時間，這場勝投對我格外有意義。」

此戰三局打完兩隊平手，四局下獅隊靠吳桀睿安打、潘武雄四壞球保送、陳重廷二壘打送回兩分超前。

林安可在五局下擊出陽春砲，個人本季第十八轟，追上隊友蘇智傑，兩人並列聯盟全壘打排行榜首位。

獅隊陳鏞基、潘武雄隨後也開轟，隊史第六次單局三轟；獅隊打下三連勝、對戰悍將隊三連勝。

悍將隊戰績十八勝廿九敗，淘汰指數二，若今晚再輸、明天中信兄弟贏球，或明天輸、兄弟贏球，便無緣上半季冠軍。