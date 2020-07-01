中職／感謝隊友狂轟20分 德保拉：職業生涯沒遇過

中信兄弟洋投德保拉來台前五場全數吞敗，但加上今天對樂天桃猿隊投出七局無失分的成績，幫助球隊以20：0拿下勝利，自己也收穫六連勝，中信兄弟教頭丘昌榮表示：「因為有他的壓制，我們的攻擊也才比較順暢。」

德保拉前兩次對樂天都僅投5局，也吞下敗投，不過6月2日以6局失1分奪勝，今天又繳出七局八次三振，只被敲兩支安打的壓制性成績。

德保拉表現前後差距大，丘昌榮認為，關鍵在於投手教練的耐心調整，「投手教練花時間去調整他的動作，自己也好學，才會漸入佳境。」

德保拉則表示：「近期跟教練討論後，調整了投球方式跟進壘的角度。」他也很感謝上天，才有機會再對上桃猿。

中信打線也給予不少支援，六發全壘打，有五發是三分砲，轟下20分，德保拉說：「我職業生涯沒遇過隊友打這麼多分的，球隊的打者很有水準，感謝他們。」