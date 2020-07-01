中職／中信20分轟倒猛猿 丘昌榮：只是一場比賽
位居聯盟龍頭的中信兄弟隊今晚用破聯盟紀錄的單場五發三分砲，以20：0擊敗樂天桃猿隊，再度將雙方勝差拉開到兩場，在爭霸戰第二場扳平，一吐之前對猿隊打不好的悶氣，不過中信兄弟總教練丘昌榮表示：「只是一場比賽而已。」
中信兄弟隊從第三局周思齊、第六局陳子豪接連從猿隊先發投手霸能手中開轟，第七局單局灌進十分，敲出九支安打，包括黃鈞聲、蘇緯達、許基宏的三分砲，創下聯盟新紀錄。
七局猿隊投手江國謙挨了三發三分砲，再加上陳子豪補上一發陽春砲，單局被轟四發全壘打，破聯盟紀錄，中信則以單局四轟追平1997年統一獅創下的聯盟紀錄。
球隊能轟破紀錄，丘昌榮認為關鍵在於江坤宇在三局下先敲回的第一分，以及周思齊的三分砲，「氣勢打開了，就可以正常發揮。」
中信上場的12名野手有11人敲安，唯一沒安打的是九局下代守的吳東融，全場24支安打，包括6發全壘打，丘昌榮不認為是就此找到破解猿隊之道，「這只是一場比賽，一直跟選手說，每一場比賽都要重新開始，把心態歸零。」
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