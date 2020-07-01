快訊

200年不公平：BLM遍地開花 從美非裔運動經濟因素說起

證交所：大同最差情況 將無限期全額交割

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊投打發威 悍將隊最快3日和季冠軍說再見

聯合報 / 記者婁靖平／即時報導
林安可開轟，本季累積18支全壘打，追上隊友蘇智傑並列聯盟排頭。圖／統一獅隊提供
林安可開轟，本季累積18支全壘打，追上隊友蘇智傑並列聯盟排頭。圖／統一獅隊提供

統一獅隊投手古林睿煬本季首度先發，對富邦悍將隊投5局、失1分，獅隊靠5局下單局3轟奠基，終場以7：2贏球、拿到3連勝，戰績墊底的悍將隊吞下5連敗，最快3日就要和半季冠軍說再見。

古林睿煬的未來性受到獅隊高度期待，但今年季前春訓衝太快，導致調整不佳，未隨隊開季；6月20日他在二軍對味全龍隊投4.1局、失兩分。

獅隊代總教練林岳平在6月下旬決定讓古林睿煬上一軍，剛好又碰到兩名洋投離隊的空窗期，安排他在今天先發出賽。

此戰古林睿煬展現直球速度，首局飆出151公里速球，5局上對高國輝投出三振，球速也有150公里。

古林睿煬是獅隊極力栽培的新秀，林岳平認為他的球質好，期待能夠每周穩定出賽、成為球隊贏球的關鍵人物。

去年季末，古林睿煬對Lamigo桃猿隊投5局、失3分（2分自責）吞敗，今天是他本季首度登板，投5局、被擊出6支安打、失1分責失，投出5次三振、3次保送，拿到個人生涯首勝，獅隊則對悍將隊取得3連勝。

此役2局下，獅隊先馳得點，3局上悍將隊靠李宗賢安打、盜壘、投手犯規及高國輝高飛犧牲打扳平比數。

4局下獅隊再展開攻勢，吳桀睿安打、潘武雄四壞球保送、陳重廷二壘打送回兩分超前。

林安可在5局下擊出陽春砲，個人本季第18轟，追上隊友蘇智傑，兩人並列聯盟全壘打排行榜首位；陳鏞基、潘武雄隨後也開轟，獅隊靠單局3支全壘打再拿4分，這也是隊史第6次單局3轟。

悍將隊先發洋投伍鐸連遭砲轟，5局沒投完退場，失7分皆為責失，對戰獅隊吞下4連敗；悍將隊戰績18勝29敗，淘汰指數2。

古林睿煬拿到職棒生涯首勝。圖／統一獅隊提供
古林睿煬拿到職棒生涯首勝。圖／統一獅隊提供
古林睿煬拿到職棒生涯首勝。圖／統一獅隊提供
古林睿煬拿到職棒生涯首勝。圖／統一獅隊提供

古林睿煬 林岳平

延伸閱讀

中職／獅隊輪值「真空」 古林睿煬7月1日一軍先發

中職／獅隊想多贏幾場 費爾本牛棚待命

球給智傑／對左投調棒次 林岳平有盤算

獅隊盤整／「大餅」林岳平有計畫 不是只會畫「大餅」

相關新聞

中職／牛棚6月防禦率佳 佛斯特「迷信」不解釋

中信兄弟隊牛棚防禦率從5月的5.76，下降到6月的2.44，在爭冠關鍵期扛起穩定軍心的任務，也是在6月打出15勝5敗戰績...

中職／少了陳晨威 猿隊中外野人選不好找

樂天桃猿隊關鍵爭冠期少了兩名主力，陳晨威因手腕舊傷復發缺陣，洋投卡本特則因腸胃炎跳過輪值，兩人復原情況都仍待觀察，開路先...

中職／空降教頭首年都慘 洪總、悍將大考驗

洪一中去年球季帶領桃猿完成三連霸，今年大動作空降加盟富邦悍將，並且還帶上左右手郭建霖、吳俊良等教練。上半球季悍將一度排出三土投陣容，也曾逼近領先群，讓人頗能期待悍將的改變。然而到了六月份，球隊竟然只拿

棒球／U23世界盃延至明年 WBSC：球迷將能進場加油

受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，原訂9月30日至10月9日在墨西哥舉行的U23世界盃棒球賽，將...

中職／獅隊投打發威 悍將隊最快3日和季冠軍說再見

統一獅隊投手古林睿煬本季首度先發，對富邦悍將隊投5局、失1分，獅隊靠5局下單局3轟奠基，終場以7：2贏球、拿到3連勝，戰...

中職／單場五發三分砲 中信兄弟創聯盟新紀錄

中信兄弟隊今天把棒球當籃球比賽在打，對樂天桃猿隊射出五記「三分球」，單場單隊五發三分砲創下聯盟新紀錄，第七局單局四發全壘...

日職／陽岱鋼4打數無安打 王柏融、吳念庭代打未建功

旅日台將今天出師不利，陽岱鋼擔任巨人隊先發第五棒、一壘手，四打數無安打；火腿隊王柏融、西武獅隊吳念庭各代打一打席，都未建...

中職／王躍霖體能撞牆 陳禹勳暫不回終結者

面對爭霸關鍵期，樂天桃猿隊終結者王躍霖卻遇到體能撞牆期，教練團調整出賽頻率，期盼他找回身手，也不急著將最近表現回穩的陳禹...

中職／桃猿恐獅症？ 陳禹勳：我們球路被抓了

統一獅隊的「恐猿症」犯了三年，逐漸找出抗體，樂天桃猿隊今年明顯感受到獅隊不同，後援投手陳禹勳透露，以往剋獅的球路不再有效，「被抓球打」情況變多，本季對獅隊輸多勝少，讓猿隊上半季爭冠路變難走。

中職／臨危受命！翁瑋均先發好投

臨時接到先發通知，樂天桃猿隊投手翁瑋均坦言：「一開始有驚嚇」，但他稱職扛下這場關鍵戰役，昨晚對中信兄弟隊先發六局、責失一分，助猿隊以七比二擒下兄弟，上半季落後兄弟回到一場勝差。

中職／廖健富開轟貢獻3打點 自評蹲捕表現未到滿分

樂天桃猿隊捕手廖健富找回長打好手感，今天與中信兄弟隊比賽單場2安、8局開轟，貢獻3分打點，幫助球隊搶勝；除了打擊表現，廖...

中職／本季桃園4場先發全勝 翁瑋均怕講破

臨危受命先發登板，樂天桃猿隊投手翁瑋均力繳6局失2分（責失1分）好投，幫助球隊以7：2收拾中信兄弟隊，他本季累積在桃園球...

熱門新聞

中職／空降教頭首年都慘 洪總、悍將大考驗

NBA／憶昔日哈沃德頭上暴扣 保羅坦承一度被嚇到

中職／桃猿恐獅症？ 陳禹勳：我們球路被抓了

NBA／湖人總裁親口坦承 哈沃德參與復賽仍非定案

NBA／2K21公佈首位封面人物 里拉德脫穎而出

NBA／網友觀察身材變結實 莫蘭特回應增重12磅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。