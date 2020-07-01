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中職／獅隊投打發威 悍將隊最快3日和季冠軍說再見
統一獅隊投手古林睿煬本季首度先發，對富邦悍將隊投5局、失1分，獅隊靠5局下單局3轟奠基，終場以7：2贏球、拿到3連勝，戰績墊底的悍將隊吞下5連敗，最快3日就要和半季冠軍說再見。
古林睿煬的未來性受到獅隊高度期待，但今年季前春訓衝太快，導致調整不佳，未隨隊開季；6月20日他在二軍對味全龍隊投4.1局、失兩分。
獅隊代總教練林岳平在6月下旬決定讓古林睿煬上一軍，剛好又碰到兩名洋投離隊的空窗期，安排他在今天先發出賽。
此戰古林睿煬展現直球速度，首局飆出151公里速球，5局上對高國輝投出三振，球速也有150公里。
古林睿煬是獅隊極力栽培的新秀，林岳平認為他的球質好，期待能夠每周穩定出賽、成為球隊贏球的關鍵人物。
去年季末，古林睿煬對Lamigo桃猿隊投5局、失3分（2分自責）吞敗，今天是他本季首度登板，投5局、被擊出6支安打、失1分責失，投出5次三振、3次保送，拿到個人生涯首勝，獅隊則對悍將隊取得3連勝。
此役2局下，獅隊先馳得點，3局上悍將隊靠李宗賢安打、盜壘、投手犯規及高國輝高飛犧牲打扳平比數。
4局下獅隊再展開攻勢，吳桀睿安打、潘武雄四壞球保送、陳重廷二壘打送回兩分超前。
林安可在5局下擊出陽春砲，個人本季第18轟，追上隊友蘇智傑，兩人並列聯盟全壘打排行榜首位；陳鏞基、潘武雄隨後也開轟，獅隊靠單局3支全壘打再拿4分，這也是隊史第6次單局3轟。
悍將隊先發洋投伍鐸連遭砲轟，5局沒投完退場，失7分皆為責失，對戰獅隊吞下4連敗；悍將隊戰績18勝29敗，淘汰指數2。
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