日職／陽岱鋼4打數無安打 王柏融、吳念庭代打未建功

旅日台將今天出師不利，陽岱鋼擔任巨人隊先發第五棒、一壘手，四打數無安打；火腿隊王柏融、西武獅隊吳念庭各代打一打席，都未建功。

巨人隊今天以3：5敗給橫濱隊，陽岱鋼前三打席上場時都面對壘上有人局面，可惜第一局吞下三振，第四局右外野飛球出局、第五局投手方向滾地出局，第八局則再次吞下三振，打擊率從賽前的3成48下滑到2成96。

王柏融上次先發已是6月26日，連續四場比賽都在板凳待命，今天對軟銀隊之戰，好不容易等到代打機會，在七局下對決12強日本隊國手高橋禮，2好2壞後，遭到一顆135公里的直球三振，手感未見回溫，打擊率掉到0.063。

王柏融缺席先發期間，位子被主要競爭者清宮幸太郎頂替，清宮幸太郎則在歷經連續14打席無安打後，今天首打席敲出二壘安打，兩打數一安打的成績，打擊率「破蛋」，來到0.067。

吳念庭6月26日在二軍開轟後，當天就與一軍會合，也在後段代守上場，但沒有打擊機會，今天對歐力士之戰，在八局下代打金子侑司，面對第一顆137公里的變速球就揮棒，敲出一壘方向滾地出局，