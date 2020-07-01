中職／王躍霖體能撞牆 陳禹勳暫不回終結者
面對爭霸關鍵期，樂天桃猿隊終結者王躍霖卻遇到體能撞牆期，教練團調整出賽頻率，期盼他找回身手，也不急著將最近表現回穩的陳禹勳拉上終結者位置。
猿隊昨天以7：2擊敗上半季第一的中信兄弟隊，拉近到一場勝差，除了翁瑋均臨危授命六局失兩分的好投，後援的黃子鵬、陳禹勳、蘇俊璋也力保無失分。
陳禹勳開季表現不穩，被調離終結者位置，在修正出手點位置後，從6月5日的防禦率9.00，6月30日已經下修到5.82，6月單月防禦率3.72，被上壘率更僅有1.14。
曾豪駒表示，陳禹勳之前出手點有點低，拉高之後，投球的角度更好，狀況也跟著回穩，但不急著讓他回到終結者，「現在順順的，就維持下去，如果有需要的話再考慮。」
原本的終結者王躍霖6月防禦率高達10.80，主因來自6月19日對中信兄弟隊投0.2局失5分，接下來11天僅再登板一場，曾豪駒表示：「之前出賽有點頻繁，可能體能上有些疲勞，所以減少他的出賽，但是看戰況，需要的時候還是會讓他上。」
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