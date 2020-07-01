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中職／牛棚6月防禦率佳 佛斯特「迷信」不解釋

聯合報 / 記者蘇志畬／桃園即時報導
中信兄弟投手教練佛斯特。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟投手教練佛斯特。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊牛棚防禦率從5月的5.76，下降到6月的2.44，在爭冠關鍵期扛起穩定軍心的任務，也是在6月打出15勝5敗戰績的關鍵，投手教練佛斯特自認有點「迷信」，不願就此多做解釋。

佛斯特賽後會幫投手剪輯影片，協助他們找出沒有表現好的地方，但球季中不會特別注意數據，尤其是後援投手的防禦率，佛斯特說：「如果牛棚投手有一個糟糕的開季，即使後面連續幾場無失分，防禦率還是高。」

終結者李振昌在6月重拾身手，加上陳柏豪近期回穩，蔡齊哲、吳俊偉本季持續穩定的成績，都是中信牛棚值得倚賴的要角，不過就怕特別點名反而影響選手，佛斯特說：「只要有看上周比賽，就知道誰是關鍵人物。」

無論是李振昌或其他球員，佛斯特說：「唯一要求的就是上去完成任務，盡好自己的責任。」

爭冠關鍵期牛棚有好表現，佛斯特並未特別叮嚀什麼，「投球本來就很難了，我不會施加額外的壓力給他們，相信他們自己會做對的事，上場表現就夠了。」

中信牛棚除了成為守護球隊勝利的盾牌，也互為彼此的後盾，佛斯特說：「誰表現好，就承擔多一點，就算失敗也不用怕，後面會有其他人跳出來負擔。」

牛棚 李振昌 吳俊偉

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