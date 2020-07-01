中職／少了陳晨威 猿隊中外野人選不好找

樂天桃猿隊關鍵爭冠期少了兩名主力，陳晨威因手腕舊傷復發缺陣，洋投卡本特則因腸胃炎跳過輪值，兩人復原情況都仍待觀察，開路先鋒位置今天由林智平頂替，而卡本特仍有望在本周出賽。

陳晨威原本是猿隊主力中外野手，打第一、第九棒為主，昨天就因舊傷關係無法出賽，經檢查後沒有大礙，今天賽前也進行打擊練習測試，總教練曾豪駒表示，要等打擊完才能評估目前的進度。

今天對上中信兄弟之戰，曾豪駒考量對戰數據，讓林智平扛起第一棒，林智平今年多以第二棒為主，不過對戰今天先發的洋投德保拉，8打數6安打，其中2支是二壘安打。

陳晨威的中外野守備同樣重要，暫時缺陣下，由「工具人」余德龍頂替，另一替補人選則是藍寅倫，曾豪駒坦言，目前板凳上確實缺乏中外野人選。

卡本特昨天因臨時腸胃炎，被移出先發，曾豪駒表示：「今天有好一點，但還是滿虛弱的。」猿隊本周五起還要到新莊棒球場與富邦悍將隊進行三連戰，評估屆時卡本特有機會歸隊。