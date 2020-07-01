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棒球／U23世界盃延至明年 WBSC：球迷將能進場加油

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
全球疫情仍舊延燒，U23世界盃再延到2021年舉行。 聯合報系資料照
全球疫情仍舊延燒，U23世界盃再延到2021年舉行。 聯合報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，世界棒壘球總會（WBSC）今天宣布，原訂9月30日至10月9日在墨西哥舉行的U23世界盃棒球賽，將延至明年9月24日至10月3日同樣在墨西哥舉行，WBSC主席法卡利（Riccardo Fraccari）就表示，雖然這樣的結果令人失望，但明年主辦國墨西哥將會用史上最佳的賽事來迎接賽事回歸。

法卡利在WBSC的聲明稿中指出，隨著新冠肺炎疫情的大流行，WBSC和主辦國墨西哥在考量相關因素後，決定將U23世界盃延期到2021年辦理，希望讓選手在最安全的環境下出賽，「儘管今天的決定令人失望，但我有信心，明年墨西哥將會舉辦有史以來最好的U23世界盃棒球賽。球迷們屆時將能在球場上為自己的國家隊加油，而這一股棒球浪潮也將在東京奧運結束後幾周延續下來。」

這次U23世界杯共有12個國家爭冠，其中包括代表亞洲出賽的我國、日本、和中國大陸以及透過外卡參賽的南韓，非洲代表南非、美洲墨西哥、古巴、委內瑞拉、尼加拉瓜、歐洲捷克、德國以及大洋洲紐西蘭。

U23世界盃從2016年首度舉辦至今將邁入第三屆，前兩屆賽事中分別由日本和墨西哥拿下冠軍，首屆賽事我國拿下第七名成績，第二屆則是在爭取四強門票失利後以第五名作收。

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