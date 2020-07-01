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中職／空降教頭首年都慘 洪總、悍將大考驗

聯合新聞網 / Tzuyi
相較於簽約時的意氣風發，悍將總教練洪一中最近的臉色不是太好，想要成功整合球隊並帶上巔峰，恐怕還有不短的路要走。 聯合報系資料照片
相較於簽約時的意氣風發，悍將總教練洪一中最近的臉色不是太好，想要成功整合球隊並帶上巔峰，恐怕還有不短的路要走。 聯合報系資料照片

洪一中去年球季帶領桃猿完成三連霸，今年大動作空降加盟富邦悍將，並且還帶上左右手郭建霖、吳俊良等教練。上半球季悍將一度排出三土投陣容，也曾逼近領先群，讓人頗能期待悍將的改變。然而到了六月份，球隊竟然只拿5勝，慘吞14場，戰績直落至墊底，勝率還不到4成。更慘的是，球隊老大哥胡金龍還傳出疑似希望換教練留言，讓球隊的狀況雪上加霜。

中華職棒過去歷史中，除了外籍教練以外，空降的本土總教練並不常見，多是由內部教練拔擢，像是今年球季的曾豪駒、丘昌榮及林岳平都是。即使有從外部聘請，多會先擔任其他職務，之後才會升任，像是2015年葉君璋先擔任副領隊，2018年陳連宏則是先任二軍總教練。當然球團不一定一開始就鎖定他們接班，但主要讓他們能夠先熟悉球員，並協助找出球隊的問題。

葉君璋當年先擔任義大副領隊，之後才接任總教練，加入犀牛第二年逐漸把球隊帶上軌道。 聯合報系資料照片
葉君璋當年先擔任義大副領隊，之後才接任總教練，加入犀牛第二年逐漸把球隊帶上軌道。 聯合報系資料照片

過去空降的總教練最早可追溯到1991年的譚信民，當時僅是職棒二年，且三商是為了職棒成立才組成的球隊，因此原本就沒班底。後來則要屬2002年的林仲秋，前一年他還是興農牛的球員，隨後被中信網羅，完成1000場出賽後轉任總教練。雖然他維持原本球隊的戰力，但2003年鯨隊多位球員遭報載牽涉不法事情，又發生蘇立偉事件，球隊內部出現了問題，季末林仲秋只能黯然離隊。

2008年季中興農牛換下胡長豪，並邀請劉榮華回鍋擔任代理總教練，不過僅17場賽事，球隊就高調的聘請曾是台灣最多勝的徐生明擔任總教練。徐總與牛隊並沒有太多淵源，只帶過葉君璋、張泰山、王國進等球員。帶隊的首年，他無法幫助球隊改善戰績，可能是因為還不熟悉，加上球隊實在狀況不好，只繳出3成勝率，比被撤換的兩位總教練還低，直到第三年才將球隊帶到例行賽第一，可惜在總冠軍賽鎩羽而歸。

徐生明(右)空降至興農牛首年只繳出3成勝率，僅比首任吳祥木教練略高，直到帶隊第三季才繳出好成績。 聯合報系資料照片
徐生明(右)空降至興農牛首年只繳出3成勝率，僅比首任吳祥木教練略高，直到帶隊第三季才繳出好成績。 聯合報系資料照片

謝長亨曾任統一獅及中信鯨總教練，2012年帶領中華隊在第三屆經典賽打進8強後，隔年空降成為兄弟象總教練，是首位非兄弟體系的本土教頭。但他沒有延續兄弟前一年下半季的好成績，反而一落千丈，主要是對球員掌握度不佳，投手調度混亂所致。最後球隊轉賣，他成為兄弟象隊最後一任總教練，不過仍持續執教到2015年季中。2年半任期中，他曾在2014年率隊晉級季後賽，但仍無緣拋下彩帶。

謝長亨加入兄弟時，球隊擁有一票好球員，不過整合的不夠快，竟然還落入墊底，直到隔年下半年才有起色。 聯合報系資料照片
謝長亨加入兄弟時，球隊擁有一票好球員，不過整合的不夠快，竟然還落入墊底，直到隔年下半年才有起色。 聯合報系資料照片

最近一次例子的則是2013年的義大犀牛，因為徐總忽然辭世，讓原本前景大好、拿下上半季冠軍的的犀牛頓時亂了手腳。經歷了黃煚隆及馮勝賢的代理後，球隊不顧球員反彈，在僅剩23場例行賽的情況下，決定空降曾智偵接掌兵符。最終因為沒辦法整合球隊，下半季慘變墊底，台灣大賽遭到橫掃，隨後曾智偵也丟了烏紗帽。

其實在國外職業運動中，與球隊沒什麼淵源的教練空降是稀鬆平常之事，球隊可能直接聘任大咖教練，有些還會公開招聘。不過畢竟大部份國外球團、教練及球員對於職業運動的認知就是商業行為。除了球星家鄉，或球隊代表球星的歸屬感外，基本上人員來來去去早已司空見慣。球團本身有大把的情資及專業人員，可以協助教練快速掌握狀況。

只是這樣的模式在台灣恐怕行不通，以美國職棒來說，總教練不一定要熟悉全隊的球員，他只需要對大聯盟了解就好，若有空缺，球隊會評估誰適合升上，還會附上完整的報告給教練團參考。但在中華職棒總教練就必須要知悉一切，尤其洪一中總教練還手握升降大權，就需要完全了解及整合這支球隊。

無論對教練不滿的留言是誰所寫，其實多少還是能反應富邦內部已對於洪一中有些雜音。從過去的經驗來看，空降的教練確實需要時間來整合球隊，無論球團、教練及球員都不能操之過急。富邦悍將或許可參照籃球隊的經驗，許晉哲執教首年其實只繳出後段班的成績，但磨合成功後則一鳴驚人。因此不管球隊的人事與技術層面，都是洪總及富邦球團需要共同解決，後續才能有更多機會拋下彩帶。

富邦悍將 洪一中 徐生明 謝長亨 葉君璋

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