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中職／廖健富開轟貢獻3打點 自評蹲捕表現未到滿分

中央社 / 桃園30日電
樂天桃猿隊捕手廖健富。記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿隊捕手廖健富。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊捕手廖健富找回長打好手感，今天與中信兄弟隊比賽單場2安、8局開轟，貢獻3分打點，幫助球隊搶勝；除了打擊表現，廖健富自評蹲捕表現沒到滿分、很多東西要學。

中職樂天桃猿隊捕手廖健富，近期找回長打好手感，今天與兄弟交手，5局選到保送，靠著郭嚴文二壘打，一口氣跑了3個壘包、回到本壘得分，6局滿壘時敲出二壘打，幫助球隊多添保險分，8局開轟，陽春砲再替球隊多添分數。

廖健富今天總計3打數敲出2支安打都是長打，貢獻3分打點，另有2得分，8局的全壘打為個人本季第6轟，全壘打數追平去年球季表現。

廖健富笑說，很久沒有連跑3個壘包，5局跑回本壘時有點喘，6局滿壘時攻擊機會，想著前兩個打席沒有掌握好，不想讓自己處於落後球數，喜歡的球來就積極攻擊、收到不錯的成效，至於8局的全壘打，打出去時看到對方外野手沒有動作，就知道會過牆。

除了打擊表現外，廖健富今年負擔較多的蹲捕工作，但他對於自己的表現並沒有完全滿意，「還不到100分，還有很多東西需要繼續學習」。

廖健富 樂天桃猿

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