中職／本季桃園4場先發全勝 翁瑋均怕講破

臨危受命先發登板，樂天桃猿隊投手翁瑋均力繳6局失2分（責失1分）好投，幫助球隊以7：2收拾中信兄弟隊，他本季累積在桃園球場拿下4勝0敗、防禦率2.13，對於主場不敗戰績，笑答：「還沒輸，就先不要講破。」

翁瑋均此役先發是一樁美麗的意外，猿隊原本推派對兄弟防禦率僅0.98的洋投卡本特，要投這場關鍵戰役，但他因腸胃炎投不了，教練團只能另覓人選，翁瑋均獲欽點，總教練曾豪駒說：「知道卡本特不能投後，就第一個想到他。」

「一開始也有驚嚇到。」翁瑋均表示，臨時知道卡本特不能投，教練團說這場交給他，「也沒有特別的準備，就是把自己的精神狀態顧好。」距離前場先發5天，但他說不是問題，「因為還年輕。」

翁瑋均在第一局兩人出局後遭周思齊敲出陽春砲，曾豪駒認為這是個機會教育，前兩個出局數拿到很順，隨後遭到周思齊狙擊，「讓他學習到，下次遇到這種有經驗的打者，要再多做思考。」他也說：「希望這場之後能夠提升他的經驗值。」

這一勝到手後，翁瑋均本季在桃園主場出賽累積4勝0敗、防禦率2.13，但他說不管在哪個球場出賽，都要去適應投手丘，不能只在桃園球場繳出好投。