中職／翁瑋均代班繳優質先發 猿隊進逼兄弟王座

樂天桃猿隊洋投卡本特因腸胃炎投不了，翁瑋均演出稱職代班，今天面對中信兄弟隊先發6局，只被敲出4安打、失2分（責失1分），力挺猿隊以７：2擊敗兄弟，上半季落後兄弟的差距縮小為一場勝差。

猿隊本周與下周首戰都要對上兄弟，刻意在上周保留對戰防禦率0.98的洋投卡本特未用，就是要連續兩個周二出戰兄弟，沒想到卻因腸胃炎打亂布局，臨陣改推翁瑋均先發。

兄弟按照輪值推出廖乙忠先發，先發5.1局只被敲出4安打，卻丟掉6分（責失5分），分數掉得有些無奈。

先是第三局因中外野手張志豪接球失誤，讓林承飛一口氣跑上三壘，最終跑回分數；第五局郭嚴文以二壘安打送回第2分，趁傳站上三壘，廖乙忠在暫停過後的第一球就發生投手犯規，奉送猿隊超前分後，第六局再也壓不住陣腳。

兄弟的2分都與周思齊有關，他在首局以陽春砲為兄弟先馳得點，第五局再以高飛犧牲打追加分數。

此役第四局也出現爭議判決，高宇杰敲出平飛球直朝投手而去，翁瑋均接球後傳二壘完成雙殺，球一度掉出手套，但主審判為第二動作，雙殺依然成立，兄弟抗議未果。