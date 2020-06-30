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中職／罕見掉球投手犯規 廖乙忠奉送超前分
上半季爭冠關頭，中信兄弟選擇以不變應萬變，推出本土投手廖乙忠迎敵，今天對樂天桃猿先發5.1局丟掉6分（責失5分），帶著敗投資格退場，還罕見發生因掉球而投手犯規的狀況。
兄弟賽前在上半季領先猿隊兩場勝差，兩隊今、明兩天交手，兄弟未讓洋投投一休四登板，此役按照輪值推出廖乙忠先發，總教練丘昌榮解釋，因為每一隊都很強、每一場比賽都很重要，決定維持輪值應戰。
廖乙忠未能完成交付任務，先發5.1局雖只被敲出4支安打，但丟掉的分數有些無奈，先是第三局因中外野手張志豪接球失誤，讓林承飛一口氣跑上三壘，再靠高飛犧牲打跑回分數。
第五局郭嚴文以二壘安打送回第2分，趁傳站上三壘，兄弟喊出暫停後，廖乙忠接著面對林承飛，卻在第一球抬腿準備投出時，球先掉了出來，因投手犯規奉送猿隊超前分。
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