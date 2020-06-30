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中職／最想要的獎盃不是救援王 李振昌喊退休前想捧冠

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
近期快速進帳救援成功，中信兄弟終結者李振昌無感，只希望能幫球隊捧冠。記者季相儒／攝影
近期快速進帳救援成功，中信兄弟終結者李振昌無感，只希望能幫球隊捧冠。記者季相儒／攝影

上周末對富邦悍將隊三連戰全數進帳救援成功，中信兄弟隊終結者李振昌以11次救援成功躍居救援王，頻繁打卡上班不喊累，「爭冠期間，可以幫助到球隊是件高興的事。」他對個人獎座不設預期，倒是直呼希望能在退休前拿個總冠軍。

李振昌去年也曾在5月3日到5日、9月13日到15日連三天登板，但有的是中繼上場，有的是在大比分差時登板，連續三天在有救援條件的情況下打卡上班，上周末對悍將的三連戰，還是第一次。

連三天登板把關有限的領先差距，李振昌說：「後援投手就是這樣，又是勝利組，爭冠期間可以幫助球隊是件很高興的事。」他也提到，教練團會問當天狀況，「若自己狀況允許，就會說可以。」

救援成功快速進帳，李振昌有點無感，他說：「贏球比自己的數據重要。」對於救援王也沒有野心，「救援成功能不能累積，要看球隊有沒有領先，還要看領先幾分。」

球季結束時期待可以到手的獎盃，不是救援王，李振昌說：「最想在球季結束時拿到的獎盃，還是總冠軍，想在退休之前拿個總冠軍。」33歲的他，口中吐出「退休」被嫌太早，但他說：「不好說，投手生涯很難說多長。」最期望能趕緊抱冠圓夢。

李振昌 富邦悍將 中信兄弟

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