中職／林智勝復健超前 兄弟上半季有望重兵回歸

中信兄弟隊有望在上半季爭冠關鍵期迎來重兵回歸，38歲強打林智勝今天已在二軍出賽，如果狀況沒有問題，領隊劉志威透露他應可趕在上半季歸隊。

林智勝在4月底出戰富邦悍將時，於本壘攻防戰造成左手指中指和食指骨折，進行手術後休養，復健進度超前，今天已在二軍出賽，擔任先發第四棒、指定打擊，敲出二壘安打。

劉志威表示，原本預計林智勝還要兩周才能開始出賽，現在看來進度超前，將在防護員看過林智勝的狀況再行評估，將讓他在二軍再出賽一場再看看，也需考量久未出賽的他，身體能否適應比賽強度，如果一切順利，有機會趕在上半季歸隊。

受傷前，林智勝本季出賽10場，33打數敲出11安打、1發全壘打，打擊率3成33，兄弟正在處於上半季爭冠關鍵時期，今天賽前領先樂天桃猿隊兩場勝差，若能盼到林智勝歸隊，打擊火力與面對高張力賽事的經驗，預料對兄弟都是爭冠助力。