中職／猿守備失穩 林承飛帶平常心歸隊助陣

樂天桃猿隊在爭冠關頭近況不穩，今天從二軍叫上游擊手林承飛，一上來就扛起游擊大關，總教練曾豪駒坦言：「最近幾場中線比較不穩定」，之後賽事場場關鍵，期望球隊整體狀況拉回正軌；林承飛則發揮「老將」本色，不覺得一歸隊就扛游擊壓力大，「把自己該做的做好，不要帶著一定要贏的這種壓力下去比賽。」

猿隊上周對獅隊三連戰踢到鐵板，不僅投手被打爆，守備也連連出錯；今、明兩天與中信兄弟隊進行兩場比賽，對上半季爭霸至關重要，今天將林承飛叫回一軍，且一歸隊就扛先發游擊。

曾豪駒指出，這幾場球隊比較不順，中線守備也不穩定，而林承飛這段時間一直在二軍維持手感，在此時歸隊助陣，「每一場比賽都很關鍵，看能不能把狀況拉回來。」

猿隊先前因安排林智平鎮守游擊，出賽空間被壓縮的林承飛降下二軍，維持穩定出賽，現在又在球隊有難當頭歸隊，他保持平常心，「就把自己該做的做好，機會是留給準備好的人，誰準備好就誰上場。」

林承飛一開口就是穩重感，談到球隊近況，他表示，「不用帶著一定要贏的壓力下去比賽，像前陣子陽大哥（陽耀勳）上來，就讓球隊氣氛滿好的。」

陳晨威需MRI檢查

【中央社／桃園30日電】

桃猿隊野手陳晨威21日比賽守備時，接殺飛球手部挫傷，上週末與統一獅隊3連戰回到先發打序，但陳晨威表示，可能因為太專注在比賽，賽前練打狀況不錯，比賽過程中太用力、有點太急了，手腕內側又有不舒服的感覺。

陳晨威表示，昨天有先到醫院照超音波，目前持續治療，明天會再安排MRI（核磁共振成像）檢查，要看結果才會知道後續的處理方式，希望可以用藥物控制、盡快回到場上。