快訊

習近平簽了！「港版國安法」即起正式施行

不滿被分手刺女友心窩致死 莽男見警上門割脖送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／機關算盡卻不敵腸胃炎 翁瑋均取代卡本特先發

聯合報 / 記者陳宛晶／桃園即時報導
卡本特因腸胃炎無法在今天出賽，改由翁瑋均扛起先發投手任務。 聯合報系資料照
卡本特因腸胃炎無法在今天出賽，改由翁瑋均扛起先發投手任務。 聯合報系資料照

樂天桃猿隊上周保留洋投卡本特，瞄準在本周對戰中信兄弟隊，沒想卻在賽前就先不敵腸胃炎；今天賽前一個半小時，猿隊宣布先發投手異動，卡本特因腸胃炎無法在今天出賽，改由翁瑋均扛起先發投手任務。

卡本特本季對兄弟先發4場，防禦率只有0.98，近兩場先發對兄弟合計14局僅責失1分，送出14次三振，上周未推派他上陣，就是算準本周與下周首戰都將對上兄弟，將近況最穩的卡本特押在「天王山之戰」。

卡本特因腸胃炎臨時取消先發。 聯合報系資料照片
卡本特因腸胃炎臨時取消先發。 聯合報系資料照片

卡本特今天上午因腸胃不適就醫，確認為腸胃炎，今天被迫退出戰線，猿隊改推翁瑋均扛起重要一戰。猿隊總教練曾豪駒表示，「原本就有叫他準備，也休息五天了，應該是還好。」翁瑋均前一場先發為24日，對悍將先發5.2局失1分拿下勝投。

卡本特是否跳過本周輪值還不確定，猿隊明天預計仍照計畫推出霸能先發。

翁瑋均 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／兄弟尋求擴大領先 推廖乙忠戰卡本特

中職／費爾本想家離隊 獅洋投又缺人

中職／猿力攔象 單周變出4洋投？

中職／卡本特休七天抗兄弟 猿輪值回歸正常

相關新聞

中職／機關算盡卻不敵腸胃炎 翁瑋均取代卡本特先發

樂天桃猿隊上周保留洋投卡本特，瞄準在本周對戰中信兄弟隊，沒想卻在賽前就先不敵腸胃炎；今天賽前一個半小時，猿隊宣布先發投手...

中職／林智勝復健超前 兄弟上半季有望重兵回歸

中信兄弟隊有望在上半季爭冠關鍵期迎來重兵回歸，38歲強打林智勝今天已在二軍出賽，如果狀況沒有問題，領隊劉志威透露他應可趕...

中職／猿守備失穩 林承飛帶平常心歸隊助陣

樂天桃猿隊在爭冠關頭近況不穩，今天從二軍叫上游擊手林承飛，一上來就扛起游擊大關，總教練曾豪駒坦言：「最近幾場中線比較不穩...

父母用心的練武奇才林盛恩 穀保下一個潘文輝

剛在華南金控盃全國青少棒錦標賽封王、拿下U15世界盃組訓權的高雄市，獲得MVP的林盛恩來自忠孝國中，投打俱佳的他，還飆出個人新高球速147公里，在國中層級屬於頂尖好手，未來高中三年好好培養，有機會踏上

日職／長打最弱第四棒 連9場敲安助灣星拚首位

日職各隊已進行完9場比賽，央聯目前的排名順位依序為巨人、DeNA、廣島、養樂多、中日及阪神，這樣的戰績還算符合各隊戰力，反倒是洋聯出現了跟以往不同的戰況，羅德以8勝1敗暫居龍頭，軟銀則以3勝6敗居第五

韓職／即將開放進場 球迷暫無法享用啤酒與炸雞

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，韓國職棒（KBO）雖然將開放球迷進場觀賽，但仍將採取禁止在座位上喝啤酒...

中職／恐怖菜鳥年 林安可不下王柏融

球季打完前五十場比賽，統一獅隊林安可已在角逐年度新人王搶占有利位置。他去年在距離新人變舊人的門檻前三打席提前「關機」，不...

日職／陳偉殷動態受關注 中日龍：暫不積極延攬

陳偉殷遭美職水手隊釋出，表態將持續尋找旅外機會，再傳出前東家中日龍隊可能有興趣延攬的消息，據日媒報導，中日龍隊表示，僅做...

中職／83人報名新人測試會 首見高中應屆畢業生

中職新人測試會將在7月6日於新莊球場舉行，今年共83位選手通過審核，包含45位投手、4位捕手、20位內野手和14位外野手...

中職／兄弟尋求擴大領先 推廖乙忠戰卡本特

中信兄弟隊在上半季爭霸拉出兩場勝差領先，明天前往桃園球場踢館，推出本土投手廖乙忠登板，面對樂天桃猿隊近況強勢的洋投卡本特...

日職／平均年薪創新高 軟銀隊居12隊之冠

日本職業棒球選手會今天公布2020年度年薪調查結果，12支球隊不算洋將的現役球員平均年薪達4189萬日圓（約新台幣115...

日職／「希望他回來」 中日龍也想要陳偉殷

台灣左投陳偉殷一夕成為自由之身，除了中職有意爭取外，老東家中日龍隊也表態想念他，喊話若他有意返回日職打拚，將會「好好開張...

熱門新聞

父母用心的練武奇才林盛恩 穀保下一個潘文輝

日職／長打最弱第四棒 連9場敲安助灣星拚首位

暴龍低調拚衛冕 四個魔鬼數字很嚇人

NBA／丁威迪、喬丹相繼確診 籃網爆集體感染隱憂

中職／恐怖菜鳥年 林安可不下王柏融

MLB／退賽潮來了 辛默曼等3人宣布不打復賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。