中職／機關算盡卻不敵腸胃炎 翁瑋均取代卡本特先發

樂天桃猿隊上周保留洋投卡本特，瞄準在本周對戰中信兄弟隊，沒想卻在賽前就先不敵腸胃炎；今天賽前一個半小時，猿隊宣布先發投手異動，卡本特因腸胃炎無法在今天出賽，改由翁瑋均扛起先發投手任務。

卡本特本季對兄弟先發4場，防禦率只有0.98，近兩場先發對兄弟合計14局僅責失1分，送出14次三振，上周未推派他上陣，就是算準本周與下周首戰都將對上兄弟，將近況最穩的卡本特押在「天王山之戰」。

卡本特因腸胃炎臨時取消先發。 聯合報系資料照片

卡本特今天上午因腸胃不適就醫，確認為腸胃炎，今天被迫退出戰線，猿隊改推翁瑋均扛起重要一戰。猿隊總教練曾豪駒表示，「原本就有叫他準備，也休息五天了，應該是還好。」翁瑋均前一場先發為24日，對悍將先發5.2局失1分拿下勝投。

卡本特是否跳過本周輪值還不確定，猿隊明天預計仍照計畫推出霸能先發。