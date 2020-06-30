韓職／即將開放進場 球迷暫無法享用啤酒與炸雞

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，韓國職棒（KBO）雖然將開放球迷進場觀賽，但仍將採取禁止在座位上喝啤酒、吃炸雞及歡呼等種種限制。

未來幾天，韓國職棒可望恢復讓球迷進場，但人數將有所限制。

根據韓國職棒公布的安全預防須知，球迷將不能像以前一樣盡情唱唱跳跳為支持的選手或球隊加油，也無法在座位上大喝啤酒大吃炸雞，這將改變韓國球迷觀賞棒球賽的習慣。

根據韓國職棒聯盟的安全預防須知，觀眾必須採梅花座，並全程配戴口罩。

球迷禁止在座位上吃東西，也只能喝水或非酒精飲料。

守則上載明，涉及肢體接觸的唱歌、呼口號及加油等活動將被禁止，因為這些活動可能散佈飛沫。

球場仍會販售炸雞和啤酒，但必須在離開看台區、球場看不到的地方食（飲）用完畢，且人們必須保持1公尺以上距離。

體溫超過攝氏37.5度以上的人，將不得入場。

目前為止，10支球隊的球員及教練團隊中，都尚未有確診案例。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）數據，韓國有1萬2800人染疫，282人因此病故。